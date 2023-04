Liverpool, Klopp: “City dominante, noi non possiamo aprirci così”

“Credo che abbiamo visto il primo tempo che pensavamo di vedere. Un City dominante, noi eravamo ben organizzati e gli abbiamo creato un paio di problemi, segnando un gol meraviglioso e avendo un paio di contropiedi molto pericolosi”. Così il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta il ko contro il Manchester City (4-1) nella 29esima giornata della Premier League.

“Questa è una partita che dobbiamo utilizzare, purtroppo aggiungerei, per chiarire che certe cose non devono verificarsi – aggiunge -. Non possiamo perdere i duelli nei momenti decisivi. Non possiamo essere così aperti, ma purtroppo è accaduto. Dovrei spiegarlo, ma non saprei come. Posso giusto descriverlo”.