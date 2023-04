Inter-Fiorentina, Lukaku si divora un altro gol: le reazioni social

Inter in difficoltà a San Siro, dove la Forentina ad inizio ripresa è passata in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Bonaventura. Ma prima del gol del vantaggio viola l’Inter ha avuto innumerevoli occasioni per sbloccare il risultato. La più clamorosa è capitata sul piede di Romelu Lukaku, che a due passi dalla porta non è riuscito a trovare la deviazione giusta. Continua – per ora – il periodo nero del belga con la maglia nerazzurra, nonostante le ottime prestazioni nel corso dell’ultima settimana con la sua Nazionale. E i tifosi dell’Inter ovviamente non la prendono bene sui social.

A Lukaku hanno montato i piedi al contrario — ⚡BrigitteBrioche (@brigittebordot) April 1, 2023

Lukaku giustamente non è più in nazionale — Roberta (@nebulosa_mente) April 1, 2023

Se lukaku chiede più di 1€ come prossimo stipendio gli si fa vedere questa partita — I M Bestemmia 🖤💙 (@macheoooh38) April 1, 2023

Non ci posso credere. Questo forse è peggio di Gagliardini contro il Sassuolo perché si tratta di Lukaku. Come si fa.. come si fa… #FCIM #InterFiorentina — Raffaelecaru (@raffaelecaru) April 1, 2023