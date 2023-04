Serie C 2022/2023, Entella prima in classifica: 1-0 al Pontedera

di Mattia Zucchiatti 29

La Virtus Entella aggancia la Reggiana in vetta alla classifica. La squadra di Volpe batte 1-0 il Pontedera al Comunale di Chiavari e si regala il primo posto (per lo scontro diretto) con il gol di Tenkorang. Al 7′ la prima occasione. Dopo un colpo di testa di Corbari, arriva il tap in da due passi di Merkaj, ma Siano sbarra la strada con un grande intervento d’istinto. Il Pontedera risponde al 16′: cross dalla destra, Marcandalli prima e Catanese poi cercano il tap in vincente, ma Borra è superlativo. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma nel finale l’Entella cresce. All’85’ Zamparo sfiora il gol con un gran sinistro dal limite dell’area. Il gol dell’1-0 è rinviato a due minuti più tardi, quando Tenkorang svetta su calcio d’angolo e di testa firma il gol vittoria. Nel recupero il Pontedera ha la palla dell’1-1 ma Perretta al volo, su cross dalla destra, non inquadra lo specchio.