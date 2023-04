NBA, raggiunto un accordo con i giocatori: arriva il nuovo contratto collettivo

La NBA e i suoi giocatori hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto collettivo che durerà per le prossime 7 stagioni. L’accordo sarà valido da questa estate e durerà almeno per tutta la stagione 2028-2029, con un’opzione per allungarlo per un altro anno, fino al 2029-2030. L’era di maggior successo finanziario nella storia della NBA continuerà ininterrottamente, dunque, per almeno altri 6 anni. C’è voluto più di un anno di trattative prima della stretta di mano delle prime ore di questa mattina, poco dopo che la lega intendeva comunicare alla National Basketball Players Association il suo piano per uscire dall’attuale accordo che scade il 30 giugno. Invece, un accordo è stato trovato, almeno in linea di principio. “L’NBA e la National Basketball Players Association hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo accordo di contrattazione collettiva, in attesa di ratifica da parte dei giocatori e dei proprietari delle squadre”, è stato l’unico commento della lega, arrivato poco prima delle 3 del mattino ora locale.