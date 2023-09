Inter-Fiorentina, Italiano: “Non siamo questi, sconfitta che va archiviata subito”

“Dopo il loro gol non abbiamo fatto più niente per mettere in difficoltà l’Inter, pensavo che l’aspetto mentale della vittoria di giovedì avrebbe potuto coprire quella stanchezza fisica. Non siamo questi, ma siamo alla terza giornata. Ci si rimugina su questa sconfitta, ma va archiviata subito. Pensavamo in un modo, ma questa partita si è rivelata in maniera diversa, ne usciamo con 50 minuti fatti male”. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn dopo il ko per 4-0 contro l’Inter. “Sappiamo quali saranno i ritmi con la Conference, ci sarà poco tempo ma sono convinto che questo mi farà crescere. Dobbiamo migliorare ciò che c’è da migliorare, non dobbiamo sbagliare le scelte”.