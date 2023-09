Torino-Genoa, Juric: “Vincere così è un bel segnale, Radonjic ha fatto un gol da artista”

Ivan Juric, tecnico del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Genoa, vinto per 1-0 dai granata: “Oggi non era facile poiché ci è mancata brillantezza, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo concesso poco e vincere così nel finale è un bel segnale per tutto il gruppo. Quello che volevo vedere l’ho visto, anche se dobbiamo migliorare parecchio“.

“Zapata è arrivato con un grande entusiasmo – ha proseguito Juric per poi dilungarsi sul match winner, Nemanja Radonjic – Ha fatto un gol da artista, è stato perfetto. Un allenatore vorrebbe sempre vedere un giocatore dal suo enorme talento e, dopo i tanti legni colpiti lo scorso anno si merita questo bel gol. Mi auguro che mantenga sempre questo livello perché per noi è fondamentale e la società ha puntato forte su di lui“.