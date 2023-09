Inter, Lautaro: “Lavoriamo per migliorare. Derby? Abbiamo tempo per pensarci”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, in cui lui è stato autore di una doppietta. “Sto bene, cerco sempre di dare il massimo, a volte segno, a volte no, ma cerco di dare sempre il 100%. Lavoro ogni giorno per migliorare, sto provando a concentrarmi tanto sul recupero palla, abbiamo i giocatori che possono farlo, è sempre importante, vuol dire che puoi creare più occasioni da gol. Il Milan? Hanno giocatori di qualità, sappiamo qual è il loro valore: abbiamo tempo per pensare al derby”.