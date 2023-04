Inter-Fiorentina, Italiano: “Grande atteggiamento, bravi a resistere nel finale”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il successo in trasferta contro l’Inter per 1-0: “Il nostro obiettivo era risalire fino all’ottava posizione. Stiamo rispondendo alla grande con vittorie contro tutte le squadre, comprese Milan e Inter. Complimenti ai ragazzi per la striscia positiva. Dalla vittoria a Verona ho visto qualcosa di diverso nei ragazzi, siamo riusciti ad essere più concreti soprattutto in fase difensiva. Siamo stati bravi a resistere agli assalti dell’Inter nel finale con i cambi freschi. Abbiamo trovato la quadra per vincere anche in stadi importanti, devo offrire una cena ai ragazzi perché è stata la mia prima vittoria a San Siro. Aprile sarà un mese intenso, ci aspettano partite fondamentali in coppa”.