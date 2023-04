Bundesliga, il Bayern si prende la vetta: Tuchel debutta con un 4-2 al Borussia

Dopo la sconfitta contro il Leverkusen, il Bayern Monaco sceglie la partita più importante per tornare alla vittoria. La squadra di Tuchel – che ha preso il posto di Nagelsmann – batte 4-2 il Borussia Dortmund e si riprende la vetta della classifica di Bundesliga. Anche il Dortmund, però, un pizzico del suo ce l’ha messo nella serata dell’Allianz Arena. L’1-0, che indirizza il match, è un regalo del portiere Kobel, autore di un liscio sul lungo lancio di Upamecano, che si concede un gol rocambolesco che spalanca la strada. La rete del 2-0 arriva al 17′ su calcio piazzato: De Ligt svetta più in alto di tutti e fa da sponda di testa per il tap in da due passi di Muller. L’eterno veterano al 23′ firma anche il 3-0: Kobel respinge corto sul tiro di Sane, Muller sulla ribattuta non perdona. C’è odore di goleada. Al 46′ Coman sbaglia il gol del poker, ma l’ex Juventus al 51′ firma la rete che vale il 4-0. Da questo momento però il Dortmund non sbanda e trova anche due reti: prima con Can su rigore, poi Malen al 90′. Il Bayern è primo a 55 punti, due in più del Borussia, secondo.