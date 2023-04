LIVE – Imolese-Rimini 1-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Si avvicina il fischio d’inizio di Imolese-Rimini. La gara, valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023, inizierà alle 18:30 di oggi, sabato 1 aprile. La penultima forza del campionato ospita la decima classificata. Le due squadre hanno bisogno di tre punti in questa fase della stagione. Chi vincerà? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti.

Imolese-Rimini 1-1 (36′ Piscitella, 41′ Zanini)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

IMOLESE (4-2-3-1): Adorni, Zanini, Camilleri, Maddaloni, Annan; Bertaso, Zanon; De Feo, Faggi, D’Auria; Simeri.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno, Laverone, Pietrangeli, Gigli, Regini; Tonelli, Sandri, Rossetti Matteo; Rosso, Santini, Piscitella.

96′ – Si conclude il match.

90′ – Il Rimini protesta per un calcio di rigore non concesso: da punizione dal limite, il difensore Bensaja sembra aver toccato la palla con la mano. L’arbitro lascia correre.

77′ – Nonostante l’uomo in più, il Rimini sembra non riuscire ad accelerare.

74′ – Espulso Zanini!!! Proteste dei giocatori rossoblù ai danni del direttore di gara, dopo un intervento duro su Simeri non sanzionato dall’arbitro.

64′ – Ancora Rimini ed ancora Adorni che sventa minacce. Questa volta Pietrangeli stacca di testa da corner ed indirizza in porta. Adorni con i pugni si oppone al vantaggio biancorosso.

61′ – Il Rimini vicinissimo al gol del vantaggio. Errore in fase di costruzione dell’Imolese dal quale ne prova ad approfittare Santini che appena entrato in area però deve fare i conti con Adorni che in uscita sventa la minaccia.

58′ – Ancora pericolosa l’Imolese con De Feo. Asse con Simeri che trova ancora certezze. Il numero 10 dell’Imolese conclude di prima dopo la sponda dell’attaccante. Palla fuori di poco.

48′ – Grande occasione per Simeri. Faggi i serve Simeri al centro per la conclusione. Zaccagno si oppone e manda in corner.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Pericoloso anche il Rimini. Santini di testa viene anticipato di un soffio che smanaccia su cross del solito Rossetti.

44′ – Imolese in palla ora. E’ De Feo ad andare vicinissimo al vantaggio con una bella volee da posizione defilata. Palla fuori di un soffio.

40′ – Si è stappata la partita. PAREGGIO DELL’IMOLESE!!!! E’ Zanini che, sempre da fuori, fulmina, Zaccagno

35′ – VANTAGGIO DEL RIMINI!!!! Piscitella con un grande tiro da fuori batte un incolpevole Adorni.

24′ – Simeri va vicinissimo al vantaggio per l’Imolese. In contropiede Zanon serve Simeri che dal limite si gira e tira di prima intenzione: palla fuori di pochissimo.

21′ – Il Rimini lamenta un calcio di rigore per presunto fallo su Santini. Il direttore di gara fa proseguire.

11′ – Primo ammonito della partita. E’ Sandri.

8′ – Rimi pericoloso con Santini che manca sul più bello l’appuntamento con il gol su cross di pregevole fattura di Rosso.

1′ – Partiti. Al via il match tra Imolese e Rimini.