Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Tre ottime partite, Lautaro leader”

“Abbiamo fatto tre ottime partite. E’ da luglio che i ragazzi lavorano bene. Sappiamo che è solo l’inizio ma sono degli ottimi segnali. Thuram ha fatto molto bene ma mi era piaciuto anche nelle altre due partite, sono contento che abbia trovato il gol”. Queste le parole di Simone Inzaghi dopo i quattro gol segnati alla Fiorentina. “Luataro può vincere la classifica cannonieri? Ha tutta le qualità per farlo, è bello vederlo come si sacrifica quando è in non possesso palla. E’ in continua crescita e un leader”. Inzaghi ha poi parlato del derby della prossima giornata: “Sappiamo cosa rappresenta per la nostra società. Ora c’è questa sosta per le Nazionali e qualche giocatore avrà partite ravvicinate. Giustamente i calciatori sono contenti di difendere la propria Nazionale e li aspettiamo. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile”. “L’Inter è una motivazione per tutti, adesso in queste prime tre partite ho riproposto gli stessi dall’inizio ma poi avremo bisogno di tutti i ragazzi. Dopo la sosta recupereremo Acerbi, Sanchez e Sensi. Giocando ogni tre giorni cambierò assetto di partita in partita. Stasera volevo inserire Pavard ma poi ho scelto Asslani. Se ho la rosa più completa rispetto alla scorsa stagione? Questo lo dirà il tempo, abbiamo rinnovato tanto. Abbiamo perso giocatori importantissimi ma sono arrivati giocatori esperti e giovani che grazie a quelli che c’erano già si stanno inserendo nel migliore dei modi”.