MOVIOLA – Empoli-Juventus, Maleh su Gatti: per arbitro è rigore, ma Vlahovic sbaglia

Episodio da moviola in Empoli-Juventus per il calcio di rigore concesso ai bianconeri. A commettere fallo è Maleh, che tocca Gatti. Il difensore ospite accentua forse la caduta, un contatto tra i due senz’altro c’è e così Ayroldi fischia e il Var Di Martino non può intervenire perché è stato valutato tutto in campo. Dal dischetto, in ogni caso, mette tutti d’accordo Dusan Vlahovic, che si fa ipnotizzare da Berisha.