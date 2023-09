Genoa, Gilardino: “Grande amarezza, sconfitta che deve servire da insegnamento”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino. “Tanta rabbia, avevamo interpretato la gara nel migliore dei modi dal punto di vista difensivo. Abbiamo creato poche occasioni, ma siamo comunque riusciti a mettere in difficoltà il Torino. Proviamo amarezza per aver subito un gol del genere nel finale”.

Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Io e il mio staff stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio nella squadra considerando quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Questa partita deve essere un insegnamento per tutti e già rispetto alla prima partita contro la Fiorentina ci sono stati grandi miglioramenti. Napoli? Dobbiamo pensare esclusivamente a noi per farci trovare pronti a questo impegno”.