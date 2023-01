Inter-Empoli, tifoso colpito da infarto mentre lasciava San Siro: salvato dai vigili

E’ successo dopo Inter-Empoli. Un tifoso di 68 anni è stato colpito da un infarto mentre lasciava San Siro, ed è stato salvato dal tempestivo soccorso di due vigili motociclisti che sono intervenuti con massaggio cardiaco e defibrillatore. A raccontarlo è stato Il Giorno, che ha intervistato i due soccorritori Dino Mastrogiacomo e Gianluca Danna. Secondo quanto raccontato, l’uomo si è accasciato a due passi dall’ingresso della fermata della metropolitana di San Siro Stadio. “Eravamo di pattuglia nell’angolo Via Harar-Via Tesio – spiegano –. A un certo punto qualcuno ha richiamato la nostra attenzione: c’era una persona a terra, incosciente. Il nostro primo pensiero e’ stato quello di creare spazio attorno all’uomo, anche grazie all’aiuto dei vigilantes dell’azienda trasporti, per capire quali fossero le sue condizioni”.

“Gli abbiamo praticato il massaggio cardiaco – continuano i ‘ghisa’ – poi abbiamo utilizzato il defibrillatore semiautomatico esterno che e’ in dotazione alla stazione della metropolitana: dopo la prima scarica, il macchinario ha rilevato la ripresa delle funzioni vitali. Così abbiamo continuato per diversi minuti con il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei soccorritori di Areu”.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Carlo: “Abbiamo scortato l’ambulanza nel caos del traffico automobilistico post-gara cosi’ da velocizzare il più possibile l’arrivo in ospedale. Poi siamo rimasti li’ per avere informazioni sulle condizioni del paziente: era grave ma stabile quando siamo andati via, lo hanno poi sottoposto a una serie di ulteriori accertamenti. Speriamo di poterlo incontrare presto”.