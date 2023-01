F1, Wolff sul rinnovo di Hamilton: “Negozieremo, per Lewis ci sarà sempre posto”

In un’intervista rilasciata a Auto, Motor und Sport, Toto Wolff ha fatto chiarezza sul rinnovo di contratto di Lewis Hamilton, in scadenza a fine 2023: “Come ho già detto, Lewis avrà sempre un posto di guida con questo team. La decisione sarà sempre discussa tra noi. Se le cose non andassero bene, sono certo che Lewis sarebbe il primo a farlo presente. Negozieremo come già fatto in passato, non penso che le cose cambieranno“. Secondo ciò che è emerso di recente, Hamilton e la Mercedes starebbero parlando di un rinnovo per altri due anni, con il sette volte campione del mondo al volante delle Frecce d’Argento fino al termine del 2025.