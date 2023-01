Inter-Empoli: nerazzurri con maglia speciale e nomi scritti in cinese (FOTO)

Inter in campo contro l’Empoli con una maglia speciale. Come reso noto nelle scorse ore, i nerazzurri scendono in campo con i nomi scritti in cinese dietro le spalle, per celebrare il capodanno cinese e l’anno del coniglio, dal momento che la squadra è di proprietà di Suning. Di seguito ecco le foto che mostrano i cognomi dei calciatori di Inzaghi nella versione scritta con l’alfabeto cinese, l’effetto è davvero spiazzante.