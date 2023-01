Inter-Empoli, accoglienza positiva per Skriniar: pochi fischi, molti applausi

Accoglienza positiva del Meazza per Milan Skriniar, il capitano nerazzurro che potrebbe però presto lasciare l’Inter. All’ingresso in campo nel posticipo contro l’Empoli il difensore è stato accolto da molti applausi e pochi fischi, ma senza assolutamente che questi fossero concordati dalla tifoseria organizzata, che ha invece sostenuto lo slovacco. Il centrale ha rifiutato la proposta di rinnovo e potrebbe accordarsi presto col Psg, ma per il momento la tifoseria è dalla sua parte.