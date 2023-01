Olimpia Milano, Messina: “Io il responsabile del periodo buio. Bisogna ritrovare la fiducia”

Il tecnico dell’Olimpia Armani Milano, Ettore Messina ha voluto rivolgere delle dichiarazioni alla tifoseria biancorossa, in questo periodo così difficile. “Mi rivolgo ai tifosi dell’Olimpia, giustamente delusi e disorientati dal momento peggiore di questi ultimi tre anni. La squadra si batte in difesa e soffre chiaramente in attacco, come è evidente a tutti. Sono il primo responsabile della costruzione e della gestione quotidiana della squadra, come ben sa la proprietà, che, come sempre, valuterà a fine stagione il mio lavoro. Lo sport racconta da sempre storie di annate difficili dopo momenti esaltanti e viceversa. Noi ne stiamo vivendo una”. Ha poi continuato: “Il nostro obiettivo è aiutare i giocatori a ritrovare fiducia e convinzione nei propri mezzi, perché possano giocare secondo le loro capacità, e recuperare chi è infortunato. Non sarà un percorso breve né semplice ma per essere portato a termine ha bisogno dell’apporto di ognuno di noi”. L’Olimpia Milano ha collezionato 14 sconfitte in 20 gare.