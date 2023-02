F1, presentazione Ferrari 2023 domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La presentazione della Ferrari 2023 sarà visibile domani in tv: ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’appuntamento che di fatto inaugura la stagione di Formula 1 per il cavallino. Il team di Maranello svelerà la nuova vettura che si spera possa essere realmente competitiva per vincere il Mondiale, lo farà romanticamente nel giorno di San Valentino, San Valentino, martedì 14 febbraio alle ore 11.30, quando finalmente potremo ammirare la nuova SF-23. Diretta tv su Sky Sport F1 con collegamenti su Sky Sport 24, diretta streaming su Sky Go, diretta possibile anche sui canali social della stessa Ferrari, a cominciare da Youtube. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con gli aggiornamenti sulla presentazione della Ferrari.