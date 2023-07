Stefan De Vrij rinnova il suo contratto con l’Inter. L’olandese ex Lazio prolunga la sua permanenza in nerazzurro almeno fino al 2025. Il club lo ha ufficializzato attraverso un comunicato. Terzo rinnovo in casa Inter dopo quelli di Bastoni, fino al 2028, e Calhanoglu, fino al 2027. La squadra di Inzaghi sta cercando di blindare i giocatori cardine della rosa in attesa di sviluppi nella trattativa per Lukaku.