F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, risultati e classifica prove libere 3: Leclerc miglior tempo

I risultati e la classifica delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2023 sulla pista di Silverstone. Mezzora positiva per la Ferrari che con Charles Leclerc trova il miglior tempo davanti ad Albon, Alonso, Gasly e Hamilton, solo ottavo Verstappen che però monta le gomme medie. Poi arriva la pioggia e non c’è di fatto più attività in pista, visto che il tracciato non è né da asciutto né da intermedie, salvo qualche sporadico giro. Di seguito ecco i risultati e la classifica delle FP3 che anticipano le qualifiche in programma alle ore 16.

RISULTATI FP3 GP GRAN BRETAGNA SILVERSTONE