Frosinone, Di Francesco si presenta: “Qui per ritrovare il sorriso, ce la giocheremo con tutti”

Il nuovo tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, è stato presentato stamattina in conferenza stampa all’Atlantic Park Hotel di Fiuggi, sede del ritiro estivo del club. Con lui anche il presidente, Maurizio Stirpe, e il direttore dell’area tecnica, Guido Angelozzi. “Ringrazio la società per l’opportunità. E’ un piacere essere qui e sono convinto che tenendoci per mano potremo fare grandi cose. Gli ostacoli ovviamente non mancheranno, ma l’importante è lavorare di squadra per far diventare realtà ogni aspettativa” ha dichiarato l’allenatore.

Di Francesco ha poi proseguito: “I tre aspetti decisivi saranno coraggio, valori umani e sorriso, che spero di ritrovare dopo le ultime esperienze. Ci aspetta un anno difficile, ma ripeto che questa squadra se la giocherà con tutti e potremo toglierci belle soddisfazioni. La rosa è in fase di ricostruzione e mi auguro di avere al più presto i giocatori dal mercato. La fiducia nel lavoro del direttore però è totale“.