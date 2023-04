Monza-Fiorentina, Pradè: “Perdere così ci fa male. Potevamo chiuderla nel primo tempo”

Dopo la sconfitta della Fiorentina, ribaltata dal Monza, ai microfoni della stampa è giunto il direttore sportivo della viola Daniele Pradè che ha analizzato la partita persa dagli uomini di Vincenzo Italiano. Queste le parole dell’ex ds della Roma e non solo.

Sulla partita: “Sul 2-0 potevamo chiudere la gara, poi non solo il subconscio che passa all’interno della squadra, c’è stato un calo di energia, qualcuno ha pensato che fosse una partita facile, qualcuno può aver pensato alla partita di giovedì prossimo, come è normale che sia. Peccato questa sconfitta perché” fare un risultato positivo “ci avrebbe dato continuità di risultati, perderla così da fastidio“.

Sul finale di stagione: “La gara di giovedì prossimo in Coppa Italia è per noi un impegno serio ma in realtà lo sono tutte le partite. Una grande squadra pensa alla gara di oggi, non alla successiva. Dobbiamo crescere, abituarci a giocare tante partite. Rispetto al Monza avevamo alle spalle 15 gare in più, che è un dispendio sia fisico che mentale, perciò dobbiamo fare tesoro della sconfitta e ripartire. Appena la testa non è al 100% la linea fra la vittoria e la sconfitta è sottilissima, perciò noi dobbiamo stare attenti, fare tesoro do quel che è successo oggi ed andare avanti. Il mister saprà sicuramente parlare alla squadra, come ha già fatto nel dopo partita, e cercheremo di non ripetere gli errori fatti contro il Monza“.