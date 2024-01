Pattinaggio artistico, Europei Kaunas 2024: Joos nona e Gutmann sedicesima dopo lo short program

La seconda giornata di gare ai Campionati Europei di pattinaggio artistico in corso di svolgimento alla Zalgiris Arena di Kaunas in Lituania è iniziata con il programma corto del singolo femminile. Con un risultato storico per la propria nazione, due delle tre rappresentanti del Belgio in gara si sono classificate alle prime due posizioni della graduatoria provvisoria. A ottenere il miglior punteggio è stata la favorita della vigilia, la vice-campionessa in carica Loena Hendrickx, che nonostante un’imperfezione nell’atterraggio sul triplo lutz della combinazione ha comunque distanziato di quasi cinque punti tutto il lotto delle partecipanti grazie a una splendida esecuzione della sua coreografia sulle note di Ofra Haza e Madonna.

Al secondo posto provvisorio come detto c’è un’altra belga, Nina Pinzarrone, che dopo essersi qualificata un po’ a sorpresa in dicembre tra le migliori sei del Grand Prix partecipando alle finali di Pechino sembra più che intenzionata a prendersi una medaglia in questa edizione degli Europei dopo il quinto posto dello scorso anno. In terza posizione, a meno di un punto da Pinzarrone, la medaglia d’oro dello scorso anno Anastasiia Gubanova. La georgiana non ha commesso evidenti errori evidenti nel suo esercizio, ma ha pagato il livello di difficoltà inferiore nella trottola rovesciata e nella sequenza di passi (le è stato assegnato un livello 3 invece del livello 4 ottenuto dalle due belghe) oltre a un grado di esecuzione più basso negli ultimi tre elementi del programma (i due citati sopra e la trottola combinata).

Competizione in chiaroscuro per i colori italiani: da un lato si può essere soddisfatti per il nono posto della diciassettenne Sarina Joos, al suo debutto in questa manifestazione, mentre dall’altro ci si aspettava certamente di più da Lara Naki Gutmann che dopo l’ottavo posto del 2023 si trova ora solamente in sedicesima posizione. Gutmann ha pagato carissimo l’errore sul triplo flip, eseguito solamente doppio e per questo valutato come elemento nullo dal momento che in questa fase della competizione è richiesta l’esecuzione di un salto triplo. Tentennante anche l’esecuzione della combinazione di due tripli toeloop e del doppio axel in una prova piuttosto deludente per la tre volte campionessa nazionale che proprio poche settimane fa aveva perso il titolo italiano contro la giovane Joos. Buone notizie invece per la neo campionessa italiana, la quale ha presentato una combinazione più difficile con il triplo flip, sebbene sottoruotato, ed ha reagito bene a uno sbilanciamento nell’ingresso della trottola combinata che poteva portare conseguenze molto più gravi. Nel libero di sabato, a partire dalle 12 italiane, Joos proverà a mantenere una posizione entro le prime dieci della graduatoria, puntando in questo modo a mantenere i due posti assegnati all’Italia anche per gli Europei 2025 in programma a Zagabria.

I risultati completi

1 Q Loena HENDRICKX BEL 74,66

2 Q Nina PINZARRONE BEL 69,70

3 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 68,96

4 Q Livia KAISER SUI 66,31

5 Q Olga MIKUTINA AUT 63,71

6 Q Lorine SCHILD FRA 63,27

7 Q Nella PELKONEN FIN 62,60

8 Q Kimmy REPOND SUI 60,34

9 Q Sarina JOOS ITA 59,82

10 Q Julia SAUTER ROU 58,59

11 Q Anastasia GOZHVA UKR 57,83

12 Q Alexandra FEIGIN BUL 57,33

13 Q Josefin TALJEGARD SWE 57,33

14 Q Emmi PELTONEN FIN 56,73

15 Q Aleksandra GOLOVKINA LTU 55,80

16 Q Lara Naki GUTMANN ITA 55,68

17 Q Nina POVEY GBR 54,78

18 Q Mariia SENIUK ISR 54,53

19 Q Nataly LANGERBAUR EST 54,36

20 Q Kristina ISAEV GER 53,61

21 Q Sofja STEPCENKO LAT 52,53

22 Q Jade HOVINE BEL 51,32

23 Q Alina URUSHADZE GEO 50,54

24 Q Barbora VRANKOVA CZE 50,08

25 Ekaterina KURAKOVA POL 49,57

26 Mia RISA GOMEZ NOR 48,65

27 Kristina LISOVSKAJA EST 47,94

28 Regina SCHERMANN HUN 45,50

29 Vanesa SELMEKOVA SVK 44,24

30 Julija LOVRENCIC SLO 41,52

31 Antonina DUBININA SRB 41,28

32 Laura SZCZESNA POL 40,03

33 Ana Sofia BESCHEA ROU 37,52