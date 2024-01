Inter da record: prima squadra a vincere in trasferta contro tutte e 67 le partecipanti alla Serie A

E’ un’Inter da record: capolista del campionato, con un ruolino clamoroso in trasferta fatto di due pareggi e per il resto soltanto vittorie, e con un dato aggiuntivo che riguarda però la sua storia e non soltanto questa stagione. Come riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, i nerazzurri vincendo sul campo del Monza sono diventati la prima squadra italiana a vincere in trasferta almeno una volta contro tutte e 67 le altre squadre che hanno giocato in Serie A fin dal 1929. Viceversa, la Juventus non ha vinto a Messina e a Treviso, al Milan manca di recente lo scalpo del Carpi oltre che di Avellino e Lecco, e così via.

#MonzaInter L'Inter vince per la prima volta nella sua storia a Monza e diventa la PRIMA squadra ad aver vinto almeno una volta in casa di TUTTE le altre 67 squadre della storia della Serie A. — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 13, 2024