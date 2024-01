Atletica, show Ngetich a Valencia: nuovo record del mondo nei 10km su strada

Il primo record del mondo del 2024 per l’atletica leggera arriva a Valencia e lo firma Agnes Jebet Ngetich. La keniana ha infatti corso la 10km Valencia Ibercaja, corsa su strada del World Athletics Label, di domenica 14 gennaio in 28’46”, miglior tempo di sempre sulla distanza. La 22enne ha migliorato di 28 secondi il precedente limite che apparteneva dal 27 febbraio 2022 all’etiope Yalemzerf Yehualaw.

Ngetich è la prima donna a scendere sotto i 29 minuti in una dieci chilometri. Infatti, anche prendendo in considerazione le gare in pista, la keniana è rimasta quindici secondi sotto al 29’01″03 corso ad Hengelo l’8 giugno 2021 dall’etiope Letesenbet Gidey. Sotto i 29 minuti anche la seconda classificata di Valencia, l’altra keniana Emmaculate Anyango (28’57). Tra gli uomini invece a trionfare è stato l’ugandese, favorito della vigilia, Jacob Kiplimo con 26’48, tempo che gli vale il quinto posto della graduatoria di sempre. Record asiatico per il secondo classificato, Birhanu Balew del Bahrain (26’57).