Australian Open 2024, Prizmic mette paura a Djokovic. Vittorie in 5 set per Rublev e Fritz

Prima giornata di Australian Open 2024 che giunge a conclusione con – a parte Jannik Sinner – tanti big che hanno dovuto probabilmente sudare più del previsto in questi incontri di debutto a Melbourne Park.

Tra questi, anche il primo favorito della contesa Novak Djokovic, che si è visto costretto a battagliare per 4 ore di gioco contro il talento cristallino del teenager croato Dino Prizmic. Il serbo, che aveva vinto il primo set nettamente per 6-2, ha poi perso in volata il secondo al tie-break per 7-6(5), ritrovandosi sotto anche di un break sul 2-3 della terza frazione, prima di infilare un parziale di 8 giochi a 0 che lo ha portato a vincere il set per 6-3 e a portarsi sul 4-0 nel quarto. Nonostante un match abbastanza indirizzato, Nole ha dovuto comunque soffrire fino all’ultimo punto, vedendosi rimontato fino al 4-3 e poi chiudendo soltanto al quinto match point per 6-3.

IL TABELLONE MASCHILE

Se l’è vista ancor più brutta il n°5 Andrey Rublev, contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild che lo scorso anno sorprese l’amico Daniil Medvedev al Roland Garros. Il sudamericano n°78 ATP ci è andato vicino a un’altra impresa, trovandosi avanti 5-2 nel tie-break del quinto e decisivo set, prima di subire la reazione del russo, che ha chiuso con il punteggio complessivo 7-5 4-6 6-3 4-6 7-6(6). Quinto set anche per Taylor Fritz, che con lo score di 4-6 6-3 3-6 6-2 6-4 ha sconfitto l’argentino Facundo Diaz Acosta.

Da segnalare l’uscita di scena – non troppo imprevedibile – di Marin Cilic al cospetto dell’ungherese Fabian Marozsan per 6-1 2-6 6-2 7-5, mentre la sorpresa del giorno potrebbe essere rappresentata dall’uscita prematura del russo Shevchenko, dominato per 6-3 6-3 6-1 dallo spagnolo Munar in apertura di programma. Si conclude anche l’avventura dell’australiano Sweeny, che dopo aver superato le qualificazioni ha lottato e costretto al quinto set Francisco Cerundolo, prima di arrendersi. L’Australia trova però il successo con O’Connell, che in un’altra maratona ha battuto per 7-5 al quinto il cileno Garin.