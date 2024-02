Inter, Curva Nord sanzionata: niente microfoni e bandiere fino a fine stagione

Gli incidenti dopo la sfida contro la Juventus costano caro alla Curva Nord dell’Inter. La sanzione dell’autorità di pubblica sicurezza infatti vieta fino a fine stagione di esporre bandiere e utilizzare impianti di amplificazione della voce. Questo il comunicato della curva sui social: “Ci aspettano tante battaglie importanti. Purtroppo a causa dei recenti avvenimenti in curva non ci saranno bandiere, impianto col microfono e la coreografia prevista con l’Atletico non verrà realizzata. Paghiamo dazio e ce ne assumiamo la totale responsabilità, faremo in modo di non cadere di nuovo in errore. Saranno mesi duri ma se ognuno di noi fa la sua parte saremo ancora la curva migliore d’Italia“.