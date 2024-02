Chiellini ad Allegri: “Congratulazioni per le 405 panchine, sei stato l’unico a credere nella rimonta contro il Real”

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha mandato un messaggio a Massimiliano Allegri per celebrare le 405 panchine bianconere: “Ciao Max volevo farti le congratulazioni per questo traguardo. Non ti auguro di raggiungere il Trap perché sarebbero troppe e ti auguro di fare ancora qualche anno e poi goderti il sole della nostra Livorno. Se devo raccontare un paio di aneddoti: dopo aver perso 3-0 in casa contro il Real sei stato l’unico che ha cominciato di farci credere di poter vincere quella partita. 0-3 al Bernabeu fino al recupero è stato sicuramente un’impresa straordinaria e tu sei stato l’unico che poteva credere ad un’impresa del genere. Tutti abbiamo maledetto quel giorno a Carpi in cui ti sei tolto la giacca perché non ci hai più dato tregua e ci ha fatto perdere sempre un giorno di vacanza. Ti mando un abbraccio, congratulazioni e in bocca al lupo per il finale di stagione”.