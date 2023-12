Atalanta, El Bilal Touré non è nella lista dei preconvocati del Mali per la Coppa d’Africa. La Nigeria chiama Lookman

El Bilal Touré non risulta presente nella lista dei preconvocati del Mali in vista della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. L’Atalanta non ha infatti ricevuto la e-mail ufficiale di preconvocazione che sarebbe dovuta arrivare entro il 17 dicembre, considerato “passaggio primo e vincolante” per la disponibilità dell’attaccante classe 2001. L’attaccante, giunto a Bergamo in estate per una cifra attorno ai 30 milioni di euro, attende ancora di fare l’esordio ufficiale con i nerazzurri dopo la rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra in amichevole il 12 agosto scorso. I soli preconvocati dell’Atalanta per la competizione risultano il nigeriano Ademola Lookman e lo zambiano Mannah Chiwisa, quest’ultimo in forza alla squadra Under 23 in serie C.