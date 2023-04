Lite Valverde-Baena, parla la compagna Mina Bonino: “Ne ho abbastanza, il dolore arriva a un limite”

Dopo Real Madrid-Villarreal, gara vinta dagli ospiti con il rocambolesco punteggio di 3-2, Federico Valverde ha preso a pugni l’avversario Alex Baena fuori dallo stadio, con quest’ultimo che durante la partita gli aveva detto: “Piangi perché tuo figlio non nascerà”. Faceva chiaramente riferimento alla gravidanza della compagna Mina Bonino, che non è andata secondo il proprio corso naturale e causato grande dolore al centrocampista uruguayano e alla sua famiglia.

“Devo spiegare quando mi hanno detto che la mia gravidanza non poteva continuare? – ha scritto la compagna di Valverde su Twitter, in riferimento a quanto accaduto –. Siamo rimasti in silenzio per quasi due mesi in attesa dei risultati per sapere se potevamo continuare o meno, avendo io già cinque mesi di gravidanza alle spalle. Il dolore arriva al limite per una persona e ne ho abbastanza, perché vengono ad interrogarmi sulle date di salute del figlio che aspetto. E nonostante tutto, dal profondo del mio cuore, desidero che nessuno debba affrontare una situazione simile”.