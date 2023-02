Vavassori-Pella stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Andrea Vavassori affronterà Guido Pella nel primo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. Ottenuta una bella qualificazione al main draw dopo due ottimi successi ai danni di Pellegrino e Ugo Carabelli, il tennista piemontese scenderà in campo sotto i riflettori della sessione serale sul rosso argentino. E il match è alla portata dell’azzurro, dato che affronterà un Guido Pella che sta faticando nel suo rientro sul circuito dopo uno stop di più di un anno. Fermo dall’ottobre del 2021, l’ex top-20 ha giocato solamente un match lo scorso novembre in un challenger a Montevideo e poi ha partecipato agli ultimi Australian Open, cedendo tre set a zero a Cerundolo. Vedremo in che condizioni si presenterà Pella, ma il Vavassori ammirato nei due incontri del tabellone cadetto può dire la sua e anche i bookmakers lo indicano quale favorito.

Vavassori e Pella scenderanno in campo stanotte, martedì 7 febbraio come 2°match a partire dalle 22:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.