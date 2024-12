Il Natale è un periodo di festa, di condivisione di momenti importanti con la propria famiglia, di tradizione, di sport e, perché no, di spettacolo. Elementi, gli ultimi tre, che vengono perfettamente riassunti dall’NBA Christmas Day, che anche quest’anno terrà compagnia alle schiere di appassionati di tutto il mondo. Sì perché, nato 75 anni anni fa, questo grande appuntamento natalizio con la pallacanestro d’Oltreoceano è diventata un’attesissima tradizione. Ogni anno c’è grande curiosità di sapere quali saranno le squadre che si sfideranno in questa giornata speciale: che non si tratta, infatti, di semplice regular season. Dietro l’NBA Christmas Day c’è molto di più: lo sport, con le grandi rivalità che hanno da sempre caratterizzato questa giornata, allo spettacolo.

Spettacolo che si ritrova nelle iniziative e nel contorno che ogni 25 dicembre colorano le case degli appassionati. Tratto fondamentale è lo storytelling, con una copertura se possibile ancora più marcata, incentrata sulle grandi rivalità dei protagonisti in campo. Che siano le imprese di Wilt Chamberlain o la rivalità tra Shaquille O’Neal e Kobe Bryant o, ancora, quella tra Cavs e Warriors, il 25 dicembre per il basket statunitense è sempre stato un giorno segnato dalle imprese sportive.

NBA Christmas Day 2024, programma e tv

Veniamo, quindi, al dettaglio della programmazione di questa edizione del grande appuntamento di Natale. Ad aprire le danze alle ore 18:00 è New York Knicks-San Antonio Spurs, con i primi che sono in una striscia aperta di tre vittorie consecutive e vanno a caccia del poker contro una squadra a sua volta in ripresa grazie ai quattro successi nelle ultime cinque partite. Alle 20:30 scende in campo Luka Doncic con i suoi Dallas Mavericks, pronti a provare a sfruttare il momento per infliggere la terza sconfitta di fila ai Minnesota Timberwolves.

I Boston Celtics saranno protagonisti dalle 23:00 nella sfida ai Philadelphia 76ers, che pagano ancora lo scotto di un avvio disastroso di regular season. Successivamente, dalle 02:00, spazio a quello che, sulla carta, è il piatto forte di giornata: Golden State Warriors-Los Angeles Lakers, che ovviamente si traduce in Curry contro LeBron. Infine, a chiudere il programma alle 04:30 saranno Phoeniex Suns e Denver Nuggets.

Diretta tv

Come di consueto, Sky Sport trasmetterà tutte le partite sul canale dedicato all’NBA, disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. L’alternativa, sempre in abbonamento, è l’NBA League Pass. Inoltre, occorre sottolineare che la partita delle 20:30 tra Mavs e Timberwolves sarà visibile anche in chiaro su Cielo.