Juventus-Atalanta: misure restrittive per la vendita dei biglietti ospiti per il match di Torino

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale, ha deciso di adottare alcune misure restrittive per la vendita dei biglietti del match di campionato tra Juventus e Atalanta. Potranno infatti accedere al settore ospiti dell’Allianz Stadium solo i tifosi residenti in provincia di Bergamo, che hanno aderito alle iniziative di fidelizzazione dell’Atalanta. Il 22 gennaio poi ci sarà anche un rafforzamento delle forze dell’ordine attorno allo stadio di Torino, per eventuali rischi di ordine pubblico.