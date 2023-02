Highlights e gol Giugliano-ACR Messina 2-2, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 29

Termina 2-2 la sfida tra Giugliano e ACR Messina, valevole per la 25esima giornata di Serie C 2022/2023. Prima il doppio vantaggio dei padroni di casa con le reti di Salvemini al 22esimo e Rondinella al 38esimo, poi il recupero dei giallorossi. Balde accorcia al 41esimo, è Berto al 56esimo a portare il match in equilibrio. Di seguito gli highligths del match.