Roma, report verso la Fiorentina: Kumbulla in gruppo. Smalling ancora out

Vincere contro la Fiorentina per confermare l’ambizione di partecipare alla prossima Champions League. La Roma prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida contro i viola scendendo in campo a Trigoria. Ancora un allenamento in gruppo per Kumbulla, che prosegue il proprio percorso di recupero e spera di essere almeno in panchina nel posticipo di domenica. In campo anche Pellegrini e Renato Sanches mentre il rientro di Smalling potrebbe slittare a gennaio lasciando Mourinho in emergenza e costringendo agli straordinari Bryan Cristante, il giocatore italiano più impiegato del 2023 con i suoi 4782 minuti giocati in tutte le competizioni. La sfida alla Fiorentina, inoltre, rappresenta l’opportunità per la Roma per iniziare alla grande un serie di scontri diretti che dirà se la squadra è pronta a giocarsi le proprie chance di Champions.