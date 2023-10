Inter-Bologna 2-2, Carlos Augusto: “Non possiamo pareggiare una partita così. Brasile? Non me l’aspettavo”

“Siamo arrabbiati perché non possiamo pareggiare una partita che vincevamo 2-0. Dobbiamo essere più lucidi e portare a casa certi risultati. Oggi ho avuto un’occasione centrale e il portiere ha fatto una grande parata. In campo mi piace essere libero e i miei compagni mi stanno aiutando molto. Dobbiamo essere più lucidi per fare gol”. Così Carlos Augusto, esterno dell’Inter, dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna a San Siro.

Per l’ex Monza è arrivata anche la prima convocazione con il Brasile: “È stata una sorpresa e non me l’aspettavo. Spero di fare bene e, allo stesso tempo, di staccare la testa durante la sosta. Quando ritorniamo dalle Nazionali dobbiamo riprendere a vincere. Il salto dal Monza all’Inter è stato importante: sono sempre pronto a sfruttare le opportunità che ho e a farmi trovare pronto. Siamo l’Inter e dobbiamo vincere tutte le partite, per questo siamo arrabbiati”.