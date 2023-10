Lupo/Rossi-Mol/Sorum oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali beach volley Tlaxcala 2023

Tutto pronto per Lupo/Rossi-Mol/Sorum, partita della Pool A dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Daniele Lupo ed Enrico Rossi, dopo aver sfidato gli olandesi Boermans/de Groot, vanno a caccia dell’impresa per conquistare punti importanti. Dall’altra parte della rete c’è infatti la fortissima coppia norvegese composta da Anders Berntsen Mol Christian Sandlie Sørum, testa di serie numero 1. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di sabato 7 ottobre sul campo di Huamantla, nello stato messicano di Tlaxcala. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita della fase a gironi del Mondiale di beach volley 2023 di Tlaxcala, che mette in palio anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024.

STREAMING E TV – La partita Lupo/Rossi-Mol/Sorum dei Mondiali di beach volley di Tlaxcala 2023 sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.