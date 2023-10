Premier League 2023/2024, poker del Chelsea sul Burnley. McTominay salva lo United

Il Chelsea cala il poker ed infila la seconda vittoria consecutiva travolgendo 4-1 il Burnley nel match valevole per l’ottava giornata di Premier League 2023/2024. I Blues di Mauricio Pochettino si impongono in rimonta dopo il gol di Odobert grazie all’autogol di Al-Dakhil e alle reti siglate da Cole Palmer, Raheem Sterling e Nikolas Jackson. In virtù di questo risultato i londinesi salgono ad undici punti in classifica, mentre il Burnley resta terz’ultimo a quota quattro. Il Manchester United rischia seriamente di finire nuovamente ko, ma in pieno recupero ci pensa Scott McTominay a salvare i Red Devils dalla sconfitta casalinga contro il Brentford, realizzando una doppietta che rende vana la rete di Jensen per il 2-1 finale. I ragazzi di Erik Ten Hag, dunque, salgono a dodici punti e restano a ridosso della zona europea.

Importante vittoria casalinga in chiave salvezza per l’Everton, che spazza via il Bournemouth mediante un netto e perentorio 3-0 grazie alle marcature firmate da Garner, Harrison e Doucoure. Successo anche per il Fulham che, nella gara di Craven Cottage, si sbarazza dello Sheffield United con un secco 3-1: a segno Reid, Foderingham e Willian, che rendono vana l’autogol di Robinson.

RISULTATI DEL POMERIGGIO

Luton-Tottenham 0-1

Burnley-Chelsea 1-4

Everton-Bournemouth 3-0

Fulham-Sheffield United 1-1

Manchester United-Brentford 2-1