Inter, Bastoni: “Rientro in settimana, doloroso saltare le ultime partite”

A margine del Gran Gala del Calcio Aic, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Mi ha fatto male saltare le ultime gare con Inter e Nazionale. Per fortuna ora sto bene e rientrerò in settimana per la sfida con l’Udinese di sabato. Abbiamo trovato consapevolezza, siamo sette o otto giocatori che giocano insieme da cinque anni e anche questo aiuta“. Il centrale nerazzurro ha poi risposto: “Se siamo la squadra più forte? Siamo consapevoli dei nostri mezzi, così come sappiamo che se abbassiamo la guardia prendiamo gol e non possiamo vincere le partite. Abbiamo accolto i nuovi con grande entusiasmo, siamo contenti dei nuovi innesti. Siamo molto uniti anche fuori dal campo e questo è uno dei segreti per fare bene“. In chiusura un commento sull’Italia all’Europeo: “Siamo un gruppo giovane, in moti c’eravamo anche tre anni fa. Ho tanta voglia di far bene anche con la maglia azzurra“.