Atalanta-Juventus, Oppini al gol di Vlahovic: “Questo gol è per voi razzisti, andate a casa” (VIDEO)

di Antonio Sepe 36

Il video dell’esultanza di Francesco Oppini al gol di Dusan Vlahovic in Atalanta-Juventus. Scatenato il noto tifoso bianconero, che ha dedicato la rete segnata dall’attaccante serbo ai tifosi bergamaschi, protagonisti di insulti razzisti ai danni di quest’ultimo. “In faccia ai vostri beceri, terrificanti, schifosi, ignobili cori razzisti. Andate a casa, 2-0. Questo è per voi, andateli a fare a casa i cori razzisti, animali” ha gridato Oppini, riscuotendo grande consenso tra i sostenitori della Vecchia Signora.