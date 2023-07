Mondiali Fukuoka 2023, nuoto in acque libere: i convocati dell’Italia, Gregorio Paltrinieri guida spedizione azzurra

Il coordinatore tecnico Stefano Rubaudo ha ufficializzato la lista dei convocati per i Mondiali di Fukuoka 2023 per quanto riguarda il nuoto in acque libere. Le gare di fondo si disputeranno presso il Seaside Momochi Beach Park dal 15 al 20 luglio e vedranno in acqua sei atleti azzurri. La punta di diamante sarà ovviamente Gregorio Paltrinieri e insieme al fuoriclasse carpigiano nella squadra maschile ci sarà il solo Domenico Acerenza. Più ricca la squadra femminile, che potrà contare su Barbara Pozzobon, Rachele Bruni, Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci. La spedizione azzurra sarà completata dal resto dello staff tecnico, visto che oltre a Rubaudo saranno in Giappone i tecnici Fabrizio Antonelli, Massimiliano Lombardi e Giovanni Pistelli, il tecnico per le video-riprese Roberto Baldassarre, il medico Sergio Crescenzi e il fisioterapista Maurizio Zaia.