Inter, Asllani: “Voglio giocare, do il cuore in campo. Avremmo dovuto vincere la Champions…”

Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha parlato dopo la partita della sua Albania contro le Isole Faroe, dove ha anche trovato una rete spettacolare. Ecco le sue parole in merito all’avventura nerazzurra: “La Nazionale è un sogno fin dalla nascita. Stiamo andando bene. Questo gruppo è duro. Abbiamo visto che la Moldavia ha vinto con la Polonia. Cosa posso dire della Champions League? Avremmo dovuto vincerla. Speriamo di avere un’altra possibilità. Do il cuore in campo”.

E ancora: “Voglio giocare anche nell’Inter. Ma vedo anche il livello che hanno i calciatori davanti a me. Ho imparato molte cose. Ringrazio il mister per avermi dato la possibilità di giocare dal primo minuto. Tutti sanno che mi piace molto colpire da fuori. È andata fuori tre volte, poi è arrivata la fortuna”.