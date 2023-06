Giochi Europei Cracovia 2023, al via il padel: Graziotti-Sinicropi vincono in rimonta

di Mattia Zucchiatti 53

Al via le gare di padel ai Giochi Europei di Cracovia 2023. Nella sessione mattutina del primo turno del tabellone maschile, due degli otto azzurri della spedizione italiana, Giulio Graziotti e Riccardo Sinicropi hanno avuto bisogno di quasi tre ore per imporsi sugli olandesi Bram Meijer e Stan Franciscus Richters. Dopo aver perso 6-2 il primo set, gli italiani hanno cancellato due match point sul 6-5 nel secondo, ma sono riusciti a trascinare la partita al terzo set vincendo il tiebreak e ripetendosi anche nel set decisivo. Più agevole il cammino di Chiara Pappacena e Giulia Sussarello che si sono imposte con un doppio 6-0 sulle azere Samira Aliiyeva e Narmina Baghirova. In campo, per i tornei maschile, femminile e misto di padel ci sono 80 coppie (32 per i tabelloni maschile e femminile, 16 nel misto) in rappresentanza di 23 nazioni.