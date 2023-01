Inter, Asllani: “Supercoppa col Milan? La testa va prima al Verona”

“Era importante questa vittoria, sapevamo che la prima partita è sempre la più difficile. Siamo andati in difficoltà nel primo tempo, poi siamo stati bravi a ribaltarla e ce la siamo meritata”. Kristian Asllani, centrocampista dell’Inter, ha parlato così a Sportmediaset dopo la sofferta vittoria contro il Parma in Coppa Italia: “Ora pensiamo al Verona, visto che in campionato abbiamo perso diversi punti e vogliamo prenderci questo campionato. La Supercoppa? Non sono abituato a giocare questi tipi di partite e sento l’emozione, ma prima pensiamo al Verona”.