Dalla Germania: carriera di Neuer a rischio, il Bayern accelera per Sommer

Le condizioni di Manuel Neuer preoccupano il Bayern Monaco. Il portiere della Nazionale tedesca si è infortunato cadendo sugli sci rimediando una frattura alla tibia. Secondo ‘SportBild’, l’infortunio potrebbe essere più grave del previsto e metterebbe a rischio la carriera del 36enne. Per questo motivo, i bavaresi stanno cercando di accelerare la chiusura della trattativa con il Borussia Mönchengladbach per Yann Sommer, aspettando che il Borussia trovi un sostituto adeguato in poco tempo. Il candidato migliore sembra essere Jonas Omlin. Il Montpellier chiede tra gli otto e i dieci milioni di euro, una cifra che la dirigenza sarebbe disposta a spendere qualora il Bayern aumentasse l’offerta di 4 milioni presentata per Sommer.