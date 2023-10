Inter, in arrivo una nuova partnership: vicino l’accordo con Qatar Airways

Nuovo sponsor in arrivo per l’Inter, molto vicino a siglare una partnership con Qatar Airways. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla di fumata bianca a un passo tra i nerazzurri e la compagnia aerea qatariota. Già main sponsor del Psg e partner del Mondiale di Formula 1, Qatar Airways è pronta a diventare anche vettore ufficiale dell’Inter. Per il club milanese si tratta di un’altra partnership di grande prestigio dopo quelle con Paramount+, eBay e U-Power.

Secondo la Rosea, inoltre, a partire dall’anno prossimo Qatar Airways potrebbe diventare anche il nuovo main sponsor del club. Questo dipenderà però da Paramount+ e se sarà rinnovata o meno l’intesa. Torna ad investire nel calcio dunque la compagnia aerea qatariota, scaricata di recente dal Bayern Monaco, su richiesta dei tifosi, per “violazioni dei diritti umani del governo di Doha”.