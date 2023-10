Dalla Spagna: “La Uefa pensa alla sua Superlega. Tre divisioni da 18 squadre”

La Champions League con il nuovo format della ‘fase campionato’ inizierà nella prossima stagione, ma la Uefa, di concerto con l’ECA, pensa già ad una possibile riforma futura dal 2027 che abolirebbe di fatto la coppa dalle grandi orecchie. Secondo El Pais, l’organismo che governa il calcio continentale sta studiando un nuovo format per le competizioni europee. Niente più Champions, Europa e Conference League. Spazio a tre divisioni da 18 squadre con promozioni e retrocessioni. La prima, quella più importante, potrebbe chiamarsi Super League, proprio come il progetto (diverso nel formato) lanciato nell’aprile 2021 da Florentino Perez e Andrea Agnelli e ostacolato dalla Uefa. La seconda continuerebbe ad avere la denominazione di Europa League, mentre la terza prenderebbe il nome di Contender League. Tra la seconda e la terza ci sarebbero quattro promozioni e quattro retrocessioni. Tra la prima e la seconda, invece, solo due, spiega El Pais. La prossima riunione del Comitato Esecutivo UEFA, prevista per fine ottobre, potrebbe affrontare l’argomento.