Fiorentina, Nardella: “Progetto restyling Franchi? Spero di vederlo insieme a Commisso”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha detto la sua in merito all’annuncio di presentazione del progetto definitivo per il restyling dello stadio Franchi da parte dello studio di architettura Arup: “Innanzitutto sono stati rispettati i tempi e questo è positivo. Adesso ci saranno gli approfondimenti sulla correttezza e il rispetto dei parametri da parte delle autorità competenti. Anch’io avrò modo di vederlo ma, prima della presentazione pubblico, il mio desiderio e la mia intenzione è vederlo insieme a Commisso e al suo staff perché tengo molto al suo giudizio. Ritengo che per un progetto di tale importanza sia totalmente auspicabile la collaborazione con la Fiorentina“.