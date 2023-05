Inter, arrivano 41 milioni da Suning tramite il prestito Oaktree

Arrivano altri 41 milioni di euro nelle casse dell’Inter, attraverso Suning, dal prestito di Oaktree. Ciò emerge dal bilancio al 31 marzo 2023 di Inter Media and Communication, ovvero la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. Questi 41 milioni di euro derivano dai prestiti di 26 milioni nel terzo trimestre dell’esercizio in corso (10 a febbraio e 16 a marzo), più 25 milioni di interessi.